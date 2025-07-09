Emniyette 3 saat ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in saat 20.50’de başlayan ifadesi 23.15'te sona erdi. CHP İl Başkanları Çelik ve avukatları işlemlerinin tamamen bitmesinin ardından İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.



CHP'li 39 ilçe örgütü de Vatan Caddesinde yer alan emniyette Çelik'e eşlik etti.

NE OLMUŞTU?



CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı "seçime hile" karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 kişinin ifadesi istendi.