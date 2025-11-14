Emniyet'te Ali Yerlikaya kabusu: 30 bin polis fişlendi, koruma polisleri görevden alındı

Emniyet teşkilatında “C” koduyla fişlenen ve halen yakın koruma görevi yürüten bazı polis memurları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla görevlerinden alındı. Söz konusu polisler, farklı birimlere kaydırıldığı belirtildi.





T24’ten Tolga Şardan’ın yazısına göre, “Garson” kod adlı gizli tanığın ifadeleriyle oluşturulan Hizmet Hareketi'ne yönelik fişleme belgelerinde “C” koduyla işaretlenen personelin, geçmişte cemaat sohbetlerine katıldığı ancak şu anda bir bağlantısı olmayan kişiler için kullanıldığına işaret etti.





Şardan, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı illerde, önemli kişileri korumakla görevli polislerin değiştirildiğini belirtti. Emniyet içinde yaklaşık 30 bin personelin “C” kodlu olduğunu ifade eden Şardan, bu kişilerin büyük bölümünün görevde kalmasına 15 Temmuz sonra karar verildiğine işaret etti.





Görev değişikliği yapılan polislerin yalnızca yakın koruma görevlerinden alındığı, teşkilat dışına çıkarılmadıklarına işaret eden Şardan, uygulamanın yalnızca memurlarla sınırlı kalıp kalmayacağı, “C” kodlu amir ve müdürler için de benzer bir karar alınıp alınmayacağının bilinmediğini ifade etti.





FİŞLEME GEREKÇESİ: SOHBETE KATILDILAR

Şardan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle: “Hepsi, Garson adlı gizli tanıktan -aslına bakarsanız, Garson’un da gerçek kimliğini hemen herkes biliyor artık, sadece kâğıt üzerinde ‘gizli tanık’- elde edilen Gülen cemaatinin tüm emniyet teşkilatına yönelik belli döneme kadar yaptığı fişleme ya da kodlama uygulaması çerçevesinde “C” koduna sahip olmaları.





“C” kodunun karşılığı emniyetin raporlarına şöyle geçmiş durumda: “Geçmişte F... sohbetlerine dahil olan ancak güncel olarak irtibat kurulamayan kişiler.”





C kodu emniyet içindeki işleyişte 17-25 Aralık 2013 süreci içinde değerlendirilmiyor. Gerekçesi ise, geçmişte Fetullah Gülen cemaatinin sohbetlerine katılmalarına karşın 17-25 Aralık sürecinden önce cemaatle irtibatlarını kesmiş olmaları.





Bu kodlamada “C” harfinin verilmesinin sebebi, emniyetin hazırladığı raporlarda “cemaat” ve toplanmak anlamında kullanılan “cem” kelimesinin kullanılması.





Garson’un fişlemelerinde geçen “C” kodunun alt açılımları da mevcut. CA, C?, CB, CC, CD, CE, CF, CAKT şeklindeki kodları, fişlemeyi açıklayan adli ve idari soruşturmalarda yer almakta.