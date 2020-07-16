Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'te artçı sarsıntılar /16 Temmuz 2020 12:42

Emniyet'te artçı sarsıntılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tayin depremi sürüyor.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki kadro savaşları İstanbul Emniyeti Müdürlüğü nezdinde aleniyet kazandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tayin furyası sürüyor. Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen 51 Emniyet amiri şehir dışına tayin edilirken, 10 amir İstanbul'da göreve başladı.

113 Emniyet amiri ise İstanbul'un farklı ilçelerine tayin edildi. 

İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü'nde tayin ve terfi işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Açıklamada 33 personelin yeni rütbe alarak, 19 il emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 şube müdürünün yerlerinin İstanbul içerisinde değiştirildiği vurgulandı. 

EMNİYET MÜDÜRÜ DE DEĞİŞMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın Emniyet genel müdür yardımcılığına tayin edilmesi "süpriz" diye nitelenmişti. 

Sürpriz değişiklikte İçişleri Bakanı Soylu'nun etkili olduğu iddia ediliyor. 

Çalışkan'ın akabinde İstanbul’da görev yapan 33 il emniyet müdür yardımcısı, 39 ilçe Emniyet müdür yardımcısı ve 55 şube müdürünün görev de yeri değiştirilmişti.
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