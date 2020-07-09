Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'te deprem! /09 Temmuz 2020 11:55

Emniyet'te deprem!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çok sayıda müdürün görev yeri değiştirildi.

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Emniyet'te beklenen şark tayinleri gerçekleşti. İstanbul Emniyeti’nde görevli 39 müdür, il dışına ya da polis okullarına görevlendirildi.

Emniyet'te beklenen il dışı tayinler gerçekleşti. 

Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen tayinlerle, İstanbul Emniyeti'nde sorumlu il emniyet müdür yardımcısı, şube ve ilçe müdürü olarak görev yapan 127 isimden 39'u il dışına ve polis okullarına görevlendirildi.

Görev yerleri değişen müdürler arasında İstihbarat, Organize, Mali ve Kaçakçılık şubelerinin müdürleri de bulunuyor.
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