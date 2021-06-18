Emniyet'te dikkat çeken Berat Albayrak tasfiyesi

T24'ten Tolga Şardan, Emniyet İstihbaratı'nın bir önceki başkanı Akın Karatay'ın emekli edilmesini bu çekişmenin bir parçası olarak değerlendirdi.







Şardan, Karatay'ın 15 Temmuz'un ardından 2018'e kadar görevde olmasıyla ilgili olarak şu satırları kaleme aldı;





"Karatay, 15 Temmuz sürecinin hemen ardından 2016'da Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı olarak atandı. 2018'e kadar bu görevi yürüttü. Mayıs 2018'de Bakan Soylu, Karatay'ı görevden alarak "kendisine daha yakın olarak gördüğü" Sabit Akın Zaimoğlu'nu bu göreve atadı. Zaimoğlu, görevinde üç yılı doldurdu.





Karatay'ın göreve gelmesi sırasında yaşanan bir olay, Soylu'nun Karatay'la yıldızının barışmamasına sebep oldu.





Emniyet kulislerine yansıyan iddiaya göre, Soylu'nun 2016'da hazırladığı kararnamede, Karatay'ın adı bulunmuyordu. O dönem Hakkâri Emniyet Müdürü olan ve şimdilerde organize suç örgütü liderinin iddialarındaki isimlerden Resul Holoğlu'nun Emniyet İstihbaratı'nın başına, Mahmut Çorumlu'nun ise, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na (KOM) getirilmesi planlandı. Bu şekilde hazırlanan kararname Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına sunulacağı aşamada "gizli bir el" müdahale ederek isimlerin değişmesine neden oldu.





Değişimden sonra Holoğlu KOM Başkanlığı'na, Çorumlu ise Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne kaydırıldı. Emniyet İstihbaratı'nın başına ise Polis Başmüfettişi Akın Karatay getirildi."





Bu noktada olanlardan hoşlanmayan Soylu'nun Karatay'ın arkasında Albayrak'ın olduğunu çeşitli defalar söylediği, oğlunun takip ettirilmesi, kendisinin izletilmesi gibi kimi iddialarda bulunup bunu Karatay'a bağladığı aktarıldı.





Karatay'ın yaş haddinden emekli olmadığını da Şardan şu şekilde belirtti;





"Soylu'nun yakın geçmişte yaşananları unutmadığı hafta içindeki emeklilik listeleriyle ortaya çıktı. Aynı zamanda Karatay gibi Polis Akademisi'nden 1991 yılında mezun olan polis müdürleri mevzuat gereği 2021 yılı kurul çalışmaları kapsamına alındı. Çalışmalar çerçevesinde Karatay emekli edilen birinci sınıf polis müdürleri arasında yer aldı. Karatay'ın yaş haddinden emekli olmasına henüz yedi yıl vardı."