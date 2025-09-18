Emniyet'te MHP depremi: Süleyman Soylu ve Öcalan detayı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11 Eylül 2025 tarihli kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 üst düzey emniyetçi merkeze çekildi.





Değişikliklerin ardından özellikle MHP’ye yakın isimlerin görevden alınması dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın birkaç gün önce yaptığı “kifayetsiz muhteris” çıkışı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderme olarak yorumlandı ve ikili arasında büyük bir kriz olduğu iddia edildi.





Gazeteci Saygı Öztürk’ün Sözcü'deki köşesinde aktardığına göre, görevden alınan isimler arasındaki Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öperken çekilmiş fotoğrafının görevden alınmasında etkili olduğu belirtiliyor.





Öztürk yazısında, “Karadeniz’in öyle radikal bir yönü olmadığı biliniyor” ifadelerini kullandı. Özel harekat polislerinin Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde görev yaptığı bir dönemde Karadeniz’in görevden alınarak Muğla’ya gönderilmesi ise kurum içinde yadırgandığını Öztürk aktardı.





Öztürk’e göre, Özel Harekat mensuplarının Bahçeli’ye karşı özel bir sevgisi ve saygısı var. Öztürk, son kararnamede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Şükrü Yaman ile yardımcısı Oğuzhan Yonca’nın da merkeze çekildiğini hatırlatarak şu soruyu yöneltti:





"Özel Harekat’ta görevli emniyet mensuplarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye karşı özel sevgileri, saygıları var. Bunu, Bahçeli’nin ziyaretinde elini öperken gösterdiler. Sevgi ve saygılarının yanı sıra, Bahçeli’nin yaşına da hürmetleri var. Son kararnamede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Şükrü Yaman’ı da, yardımcısı Oğuzhan Yonca’yı da merkeze çektiler. Sahi bunlar devlete hizmetin dışında ne yaptı?"





ÖCALAN'I SORGULAYAN MÜDÜR DE GÖREVDEN ALINDI

Saygı Öztürk, 1999’da PKK'nın lideri Öcalan’ı sorgulayan emniyet müdürünün de görevden alındığına dikkat çekti:





1999 yılında PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ı sorgulayan kişi de son kararnamede görevden alındı. Emniyet’te öyle bir hava esiyor ki, sanki MHP’li olarak bilinen daire başkanları, müdürleri son kararnamelerle kızağa çekildi, ya da etkili görevlerden uzaklaştırıldı. Bunların kendi iradeleri dışında görev yerleri değiştirildi. Kuşkusuz bu görevden almalarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de kendilerine göre bir gerekçesi vardır. Ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı.





SOYLU KRİZİ!

Saygı Öztürk’ün iddiasına göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun etkisini hâlâ koruduğu izlenimi öne çıkıyor. Öztürk, “Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıktan, emniyetten, jandarmadan bir türlü elini çekmiyor” diyerek, bazı müdürlerin hâlâ Soylu ile bağını sürdürdüğünü yazdı. Hatta zaman zaman Soylu’nun yeniden göreve geleceği söylentilerinin yayıldığını belirtti: “Sanırsınız Bakan Ali Yerlikaya değil de, Süleyman Soylu.”





Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Emniyet'teki MHP gerilimi ile ilgili MHP'li bir kaynağından bilgiler aktarmıştı. Saymaz, şunları ifade etmişti:





“Benim duyduğum kadarıyla bu kararnamede mevkisini kaybeden ve MHP'ye yakın olduğu düşünülen Emniyet Müdürü sayısı Süleyman Karadeniz'le ibaret değil, 7 kişi olduğunu öğrendim.”



