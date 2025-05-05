Emniyette 'nefret operasyonu': 38 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir nefret operasyonuna daha imza attı.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada 20’si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere dosya kapsamında gözaltı kararı verilen 38 isimden 33’ünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan isimlerin önemli bir bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü personeliydi.





Adreslerinde bulunamayan isimlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtiliyor.







