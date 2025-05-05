Samanyolu Haber /Gündem / Emniyette 'nefret operasyonu': 38 kişiye gözaltı kararı /05 Mayıs 2025 09:56

Emniyette 'nefret operasyonu': 38 kişiye gözaltı kararı

Ankara'da düzenlenen nefret operasyonlarında 33 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 20'sinin kamu personeli olduğu açıklandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 38 isimden 33'ü gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir nefret operasyonuna daha imza attı. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 20’si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere dosya kapsamında gözaltı kararı verilen 38 isimden 33’ünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan isimlerin önemli bir bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü personeliydi. 

Adreslerinde bulunamayan isimlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtiliyor. 


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