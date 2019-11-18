Emniyet'te rüşvet havuzu kurmuşlar!

Ankara’da savcılığın rüşvet iddiasıyla başlattığı soruşturmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan sekiz polis memurunun tutuklandı.





Tutuklu polislerin, büfe ve işletmelerden rüşvet aldıkları iddia edildi.





Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gelen bir ihbarın ardından ekim ayında Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki sivil ekipler amirliğinde görevli bazı polislere yönelik takip çalışması başlattı.





"BÜFE VE RESTORANLARDAN RÜŞVET ALIYORLARDI"





Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmada, Sivil Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polislerin Çankaya ilçesi sınırları içinde bazı büfelerden ve restoranlardan para aldıkları ortaya çıktı.





Gizli kamera çekimlerinin de yapıldığı takiplerde, sivil polislerin büfelerin gece saat 22:00’den sonra alkol satışına göz yumma, restoranlarda ise özellikle kapalı mekânlarda tütün kullanımına karşı idari işlem yapmama karşılığında aylık 5 ila 30 bin lira arasında değişen tutarda para topladıkları tespit edildi.





SEKİZ POLİS TUTUKLANDI





Soruşturma kapsamında polislere para veren bazı büfe ve işletme sahiplerinin ifadelerine başvurulurken, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, ekimde iki ayrı operasyonla polisleri gözaltına aldı.





Rüşvet aldıkları iddia edilen polislerden sekizi savcılık sorgularının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Kamuoyuna açıklanmayan operasyonlar sonrasında savcılık soruşturmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.





Gözaltına alınan polislerin tamamı, idari soruşturma çerçevesinde görevden el çektirildi.





MÜFETTİŞLER DE RÜŞVET DOSYASINI AÇTI





Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nca görevlendirilen müfettişler, Ankara Emniyeti’nde çalışmaya başladı. Müfettişlerin, rüşvet iddiasına konu olan polislerin bireysel suç işleyip işlemediklerini araştırdıkları öğrenildi.





Bu arada, organize şekilde rüşvet aldıkları iddia edilen Sivil Ekipler Amirliği’ndeki tüm personel görevden alınarak başka birimlere kaydırıldı.





Başka birimlerden seçilen yeni personel sivil ekipler amirliği bünyesinde görev aldı.





T24'ün Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, rüşvet topladıkları öne sürülen polislerin, topladıkları parayı “havuz” sistemine dönüştürdükleri ifade ediliyor.