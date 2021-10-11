Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'ten 5 ton kokain ile ilgili açıklama /11 Ekim 2021 00:04

Emniyet'ten 5 ton kokain ile ilgili açıklama

Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda yapılan operasyonla ele geçirilen 5 ton kokainle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Söz konusu uyuşturucunun Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilmişti.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen yaklaşık 5 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kolombiya narkotik birimiyle "sıkı işbirliği"nin sürdüğü kaydedilen açıklamada Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebinin henüz yanıtlanmadığı belirtildi.

Açıklamada "Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi' ilkelerine aykırı olacaktır" ifadesine yer verildi.

'Bilgilerin paylaşılması 'masumiyetin korunması' ilkesine aykırı'

Açıklamada şöyle denildi:

“Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır.

Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi' ilkelerine aykırı olacaktır.

Bu gerçekliğe rağmen aksini iddia etmek uyuşturucu mücadelesinde hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emniyet'ten 5 ton kokain ile ilgili açıklama Sonraki Haber >>

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:50