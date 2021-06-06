Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'ten KKTC'ye gidecek vatandaşlara uyarı /06 Haziran 2021 22:17

Emniyet'ten KKTC'ye gidecek vatandaşlara uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamada KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartlarının 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacağı belirtildi.

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Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur" denildi.

KKTC'ye gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
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