Emniyetten polis şiddetine değil, şiddeti belgeleyene engel

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, artık eylemlerde ses ve görüntü alanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Genelgede, cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği kaydedildi.





Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla yayınlanan genelgede kararın gerekçesi olarak ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” ileri sürüldü.





“GEREKÇE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ”





Genelgede “Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi” ifadelerine yer verildi.





GENELGE İLE YURTTAŞ HABERCİLİĞİ YASAKLANIYOR







Söz konusu genelge, Gezi Direnişi ile başlayan ve yaygınlık kazanan yurttaş haberciliğinin yasaklanması anlamına geliyor. Böylece polisin olduğu yerlerdeki şiddet ve hak ihlali görüntülerinin kaydı zorlaşıyor.





“PERSONELİNİZ GÖREVİNİ İFA EDERKEN İŞKENCE YAPARSA KAYIT ALINIR”





Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)İstanbul Şubesi, ‘sansür’ genelgesine tepki gösterdi. ÇHD Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:





“İçişleri Bakanlığı’ndan 1 Mayıs öncesi personelini garantiye alma genelgesi. Personeliniz görevini ifa ederken işkence yaparsa kayıt da alınır, delil de toplanır. Çünkü tekrarla, işkence yapmak görev sınırlarınızda değil, suçtur!”





ÇHD Ankara Şubesi ise, “Suç işlendiğini fark ettiğinizde ses ve görüntü cihazlarıyla kayıt yaparak delil toplayabileceğinizi hatırlatmak isteriz” açıklamasında bulundu.