Emniyet'ten sosyal medyada 'siber devriye' açıklaması

sol.org.tr'de yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada 7/24 esasına göre ‘siber devriye’ faaliyeti yürüttüğünü, Atatürk’e hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarının resen takip edildiğini açıkladı.





Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada yürütülen “siber devriye” faaliyetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.





“Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütmektedir” denilen açıklamada Cumhurbaşkanına hakaret suçunun resen takip edildiği belirtildi.





Açıklamada “Siber devriye faaliyetleri kapsamında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun çerçevesinde Atatürk’e yönelik hakaret suçları ile TCK 299 maddesi gereğince Cumhurbaşkanına Hakaret suçları resen takip edilmektedir. Bakan, milletvekili ya da benzer siyasi kişiliklere yönelik olarak işlenen hakaret suçları takibi şikâyete bağlı suçlar kapsamında değerlendirildiğinden ancak kişilerin şikâyeti üzerine adli makamların talep ve talimatları doğrultusunda işlemler yapılmaktadır” denildi.





'Adli süreçlere delil olacak nitelikte çalışmalar'





EGM’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





“Ayrıca sosyal medya üzerinde ya da internet ortamında, kişi ve kurumları hedef göstermek suretiyle gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıyan ya da takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte toplumda infial uyandıran içerikler hassasiyetle takip edilmekte, bu hususlarda adli süreçlere delil olacak nitelikte çalışmalar yapılmaktadır.





Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadele; siyasî düşünce, din, mezhep, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin sanal ortamda da sürdürülmeye devam edecektir."