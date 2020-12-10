Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'ten WhatsApp dolandırıcılığı uyarısı /10 Aralık 2020 23:43

Emniyet'ten WhatsApp dolandırıcılığı uyarısı

"WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan dolandırıcılık konusunda Emniyet'ten vatandaşlar bir uyarı yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet kullanan yurttaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."
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