Samanyolu Haber /Spor / Emre Belözoğlu ilk yenilgisini Kayseri'de aldı /19 Ocak 2022 21:02

Emre Belözoğlu ilk yenilgisini Kayseri'de aldı

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine geldikten sonra üst üste alınan galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Medipol Başakşehir, genç teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Kayseri deplasmanında aldı.

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9. haftada Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından hiç kaybetmeyen Medipol Başakşehir, aylar sonra ilk mağlubiyetini Yukatel Kayserispor maçında aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 73. dakikada Uğur Demirok'un attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Yukatel Kayserispor bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise haftayı 34 puanda kapattı. Kayserispor son 6 maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

Medipol Başakşehir, 12 maç sonra Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez kaybetti. İstanbul ekibi son olarak 1 Ekim 2021'de VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu. Turuncu beyazlı ekip bu mağlubiyetten sonra çıktığı 12 maçta 8 galibiyet kazanmış, 4 de beraberlik almıştı.
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