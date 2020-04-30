Samanyolu Haber /Spor / Emre Belözoğlu kararını verdi /30 Nisan 2020 21:16

Emre Belözoğlu kararını verdi

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kariyerini ne zaman noktalayacağı konusunda açıklama yaptı. 39 yaşındaki futbolcu, "Sezon henüz bitmedi. Lig sonunda faal futbol yaşantıma nokta koyacağım" dedi.

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Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, isminin teknik heyetle anılmasının ardından suskunluğunu bozdu.

Sarı lacivertlilerde teknik ekipte veya herhangi bir bölümde görev almanın kendisi için onur olduğunu söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, “Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe'ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fanatik’e konuşan Belözoğlu, “Süper Lig beklentilerimizin dışında gelişti, şampiyonluk şansımız matematiksel olarak sürse de çok azaldı. Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanıp, ligi üst sıralarda bitirmek. En büyük hedefimiz ise Türkiye Kupası. Kulbundan tutmak üzere olduğumuz kupayı kazanıp, sezonu iyi bitirmek istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın görevden alınmasının ardından tecrübeli futbolcu antrenmanlarda ve maçlarda saha kenarında takım arkadaşlarına liderlik ediyordu.
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