Emre Belözoğlu lig tarihine geçti

EFSANE İSMİ GEÇTİ





DİPTEN ZİRVEYE





Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, 7 maçta topladığı 19 puanla Medipol Başakşehir'i maç fazlasıyla üçüncülüğe taşıdı.15. sıradaki Medipol Başakşehir'e 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan (8 galibiyet, 2 beraberlik) genç teknik adam, tarihi bir başarıya da imza attı.Giresunspor'u 3-1 mağlup eden ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleştikleri mücadelenin ardından Emre Belözoğlu, Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında gösterilen Coşkun Özarı'yı geçerek 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu. Belözoğlu bu başarıyı sadece 20 maçta başarmış oldu.Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken Aykut Kocaman’la ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen Turuncu-Lacivertli ekip, 18. haftada 32 puanla 3. sıraya yükseldi.