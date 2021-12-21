Samanyolu Haber /Spor / Emre Belözoğlu lig tarihine geçti /21 Aralık 2021 23:50

Emre Belözoğlu lig tarihine geçti

Sezon ortasında Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında gösterilen Coşkun Özarı'yı geçerek 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu.

SHABER3.COM

Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, 7 maçta topladığı 19 puanla Medipol Başakşehir'i maç fazlasıyla üçüncülüğe taşıdı.

15. sıradaki Medipol Başakşehir'e 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan (8 galibiyet, 2 beraberlik) genç teknik adam, tarihi bir başarıya da imza attı.

EFSANE İSMİ GEÇTİ

Giresunspor'u 3-1 mağlup eden ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleştikleri mücadelenin ardından Emre Belözoğlu, Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında gösterilen Coşkun Özarı'yı geçerek 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu. Belözoğlu bu başarıyı sadece 20 maçta başarmış oldu.

DİPTEN ZİRVEYE

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken Aykut Kocaman’la ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen Turuncu-Lacivertli ekip, 18. haftada 32 puanla 3. sıraya yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emre Belözoğlu lig tarihine geçti Sonraki Haber >>

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:56:47