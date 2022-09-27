Emre Belözoğlu TFF başkanı mı olacak?

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir ile Avrupa arenası ve ligde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeye davem ediyor.





Milli Takım'da ise üst üste yaşanan puan kayıpları teknik heyet ve yönetim kurulunun tartışılmasına neden oldu.





Bu ortamda ise Belözoğlu'nun adının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için geçtiği iddia edildi. Ancak bu iddia Belözoğlu tarafından yalanlandı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğü bıraktıktan sonraki planları hakkında açıklamalar yaptı. Lig Radyo'ya konuşan Belözoğlu, Spor Bakanlığı'nda yer almaya sıcak bakmadığını ancak; Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunmaya yeşil ışık yaktığını ifade etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğü bıraktıktan sonraki planları hakkında açıklamalar yaptı. Lig Radyo'ya konuşan Belözoğlu, Spor Bakanlığı'nda yer almaya sıcak bakmadığını ancak; Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunmaya yeşil ışık yaktığını ifade etti.

BELÖZOĞLU, TFF BAŞKANI OLMAK İSTİYOR MU?





Belözoğlu konuyla ilgili olarak, "Ben hayatta büyük konuşmayı sevmem. Kader çünkü önünüze başka şeyler getiriyor. Bu konuda büyük konuşacağım. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Uzun sene teknik adamlık yaptıktan sonra, federasyonda görev almak olabilir. Ama siyasetin, bakanlığın içinde olmak gibi bir niyetim yok. Bizler futbolu, takımları, sahanın içini temsil ediyoruz. Spor yöneticiliğine ise hayır demiyorum. TFF Başkanlığı'na talip olunmuyor. Sadece sizin istemenizle olmuyor. O görev önünüze geliyor, veriliyor" açıklamasını yaptı.