Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'da yıldızı parlayan ve sonrasında adı Fenerbahçe ile de özdeşleşen Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.







NTV'de Emek Ege'nin sunduğu 'Kırılma Anı' programına konuk olan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi" ifadelerini kullandı.



HAGI'NİN YERİNE OYUNA GİRDİĞİ AN





"SADECE FENERBAHÇE BENİ GÖNDERDİ"





Florya’da geçirdiği zamanlardan bahseden Belözoğlu, "Babam Fenerbahçeliydi. Biz de Fenerbahçeliydik. O dönem Süleyman (Zeytinburnuspor başkanı) başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır” dedi.Belözoğlu, Bülent Ünder’in kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söylerken, "Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray’a gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum” diye konuştu.Fenerbahçe kaptanlığına uzanan yolda Galatasaray’ın katkısını göz önünde tutan genç hoca, "Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir” ifadelerini kullandı."Hagi'nin yerine oyuna girdiğin an?" sorusu üzerine Belözoğlu, "Mükemmel bir duyguydu. Çocukken şöhretin hazı bambaşka. Saha çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacağım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünya'da gördüğüm en büyük oyuncuydu” diye cevap verdi.Belözoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarından gördüğü tepkiyi hatırlatırken, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan 3 gün sonra, 3 tane Galatasaraylı çocuk bana küfretmişti. Orada durumu anladım. Herkes kadar medeni tepkiler veremedik. O süreçle biraz boğuştum. Ama o duyguyu da yendik içimizde. Ben sokaktayım. Fenerbahçe de hep sokakta. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye borçluyum” dedi.Belözoğlu son olarak, "Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi" ifadelerini kullandı.