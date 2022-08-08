Samanyolu Haber /Spor / Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken karar /08 Ağustos 2022 22:53

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken karar

Emre Belözoğlu'nun UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Stefano Okaka'nın yerine, Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Lucas Lima ve Junior Çaiçara'yı ilk 11'inde fırsat verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Aleksic, Münir ve Szysz ilk 11'iyle çıktı.
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