Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk açıklaması





Spor Toto Süper Lig'Medipol Başakşehir, 2022-23 sezonu için hazırlıklara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu, antrenman öncesi kameraların karşısına geçti."Okan ağabey için söyleyebileceğim şeyler herkesin malumudur. Benim için önemli ve değerli bir insandır. Futbol adamından öte bir ağabeydir. Her zaman mutlu ve başarılı olmasını isterim. Sahada rekabetçi bir yapıya sahip. Sahaya çıktığımızda ekibimiz için elimizden geleni veririz. Ben Okan ağabeyin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Yıllarca Türk futboluna futbolcu olarak hizmet etti. Teknik adamlıkta Türkiye'nin 6. şampiyonunu çıkardı. Buralara kadar gelmekte hak ettiği bir süreci yaşadı. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a yıllarca hizme etti. Herkese nasip olmayan bir şekilde kendi camiasına hocalık yapacak."