Emre Olur'u sorgulayan savcı Alim Yaşar, Peker’le irtibatlı çıktı

"Yine misal Erk Acarer, Sedat Peker ile irtibatlı mıdır? diye sormuş. Elbette irtibatlıdır! Bilgiye giden yol diyebiliriz! Yoksa sayın savcım, AKP suçlarına sayemizde nasıl ulaşıp da buralardan, ters bir dosya oluşturmaya çalışacaktı? Ancak Sayın Savcı Alim Yaşar’a şunu sormalıdır? Asıl kendisi Peker ile irtibatlı mıdır değil midir? Zira Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Peker’i öğle üstü kahvesi içmeye ne ben ne diğer meslektaşlarım değil kendisi çağırmıştır!"





Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in soruşturmasına yürüten savcı Alim Yaşar hakkında iddia ortaya attı. Acarer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Savcı Alim Yaşar’a şunu sormalıdır? Asıl kendisi Peker ile irtibatlı mıdır değil midir? Zira Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Peker’i öğle üstü kahvesi içmeye ne ben ne diğer meslektaşlarım değil kendisi çağırmıştır!" ifadesini kullandı.Peker'im basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildikten sonra sorgulanmıştı. Olur'un savcılık ifadesini okuduğunu ileri süren Acarer, "Sorulan sorular da boş kurulmaya çalışılan ilişki biçimleri de" diye yazdı."Sayın savcı beni SEGBİS ile bağlasa muhtemelen daha fazlasını aktarırdım!" diyen Acarer, şunları yazdı: