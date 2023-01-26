Emre Olur'un tahliyesi ve Emniyetin açıklaması ne anlama geliyor?

Sürgün gazeteci Cevheri Güven'in yayınladığı son video gündeme bomba gibi düştü. Gizli tanık, Sedat Peker dosyasıyla ilgili şok açıklamalar yaptı. Emniyet gece yarısı yaptığı açıklamayla bu kişinin gizli tanık olmadığını duyurdu Bugün İlginç bir gelişme yaşandı. Peker'in basın danışmanı olan Emre Olur tahliye oldu. MC Ana habere konuk olan Gazeteci Cevheri Güven Gizli tanık videosunu ve Emre Olur'un tahliye kararını değerlendirdi









Emyetin açıklamasındaki skandala dikkat çeken Güven açıklamalarda bulunan kişinin hem gizli tanık yapıldığını hem de korunmadığının itiraf edildiğini söyledi.

Sürpriz bir şekilde tahliye edilen Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur’un emniyette dikkatli bir şekilde ifade verdiğine dikkat çeken Güven, Türkiye'de büyük gürültü ile açılan Peker davasının tamamen çöktüğünü söyledi

Kendi haberi ile ilgili Emniyetin yaptığı açıklamaya değinen Güven, İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığını açıklasa bile yine aynı açıklamada adli yönden verilen kararların ise Bağımsız Yargı Organlarının yetkisinde olduğu belirtilerek haberin doğrulandığını vurguladı.