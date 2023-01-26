Samanyolu Haber /Gündem / Emre Olur'un tahliyesi ve Emniyetin açıklaması ne anlama geliyor? /26 Ocak 2023 01:41

Emre Olur'un tahliyesi ve Emniyetin açıklaması ne anlama geliyor?

MC Ana habere konuk olan Gazeteci Cevheri Güven Emre Olur'un tahliye kararını değerlendirdi.

Sedat Peker davasında sürpriz gelişme

Sürgün gazeteci Cevheri Güven'in yayınladığı  son video gündeme bomba gibi düştü. Gizli tanık, Sedat Peker dosyasıyla ilgili şok açıklamalar yaptı. Emniyet gece yarısı yaptığı açıklamayla bu kişinin gizli tanık olmadığını duyurdu  Bugün İlginç bir gelişme yaşandı. Peker'in basın danışmanı olan Emre Olur tahliye oldu.  MC Ana habere konuk olan Gazeteci Cevheri Güven Gizli tanık videosunu ve Emre Olur'un tahliye kararını değerlendirdi

Kendi haberi ile ilgili Emniyetin yaptığı açıklamaya değinen Güven, İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığını açıklasa bile yine aynı açıklamada adli yönden verilen kararların ise Bağımsız Yargı Organlarının yetkisinde olduğu belirtilerek haberin doğrulandığını vurguladı. 

Emyetin açıklamasındaki skandala dikkat çeken Güven açıklamalarda bulunan kişinin hem gizli tanık yapıldığını hem de korunmadığının itiraf edildiğini söyledi. 

Sürpriz bir şekilde tahliye edilen  Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur’un emniyette dikkatli bir şekilde ifade verdiğine dikkat çeken Güven, Türkiye'de büyük gürültü ile açılan  Peker davasının tamamen çöktüğünü söyledi  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emre Olur'un tahliyesi ve Emniyetin açıklaması ne anlama... Sonraki Haber >>

Sedat Peker davasında sürpriz gelişme

Sedat Peker davasında sürpriz gelişme

Saadet'ten 'Survivor'lı reklam: 'Kimin gideceği artık belli!'

Saadet'ten 'Survivor'lı reklam: 'Kimin gideceği artık belli!'

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:14:12