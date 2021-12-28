Samanyolu Haber /Spor / Emre Sakçı dünya rekorunu kırdı /28 Aralık 2021 07:43

Emre Sakçı dünya rekorunu kırdı

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı.

Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, Kasım ayında da Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza atmıştı.

Fenerbahçeli yüzücü, 50 metre kurbağalama finalinde 25.39’luk derecesiyle ikinci olmuş ve gümüş madalya kazanmıştı.

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