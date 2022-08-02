Emrin verildiği duyuruldu

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde anlaşmaya varılan ancak sonraki başkan Donald Trump döneminde bozulan İran ile nükleer anlaşmada yeni dönemde de bir ilerleme kaydedilememişti.





Bu durum sonrasında uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hız veren Tahran yönetiminin bu konuda yeni bir karar aldığı aktarıldı.



İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, yüzlerce gelişmiş ve yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılması ve bunlara gaz enjekte edilmesi emrinin verildiğini duyurdu.Kemalvendi, bu adımın, yaptırımların kaldırılması, İran’ın çıkarlarının korunması ve ülkenin ihtiyaç seviyesi olan 190 bin SU’luk zenginleştirme seviyesine ulaşılması için, İran’da çıkarılan “Stratejik Eylem Yasası”nın uygulanması doğrultusunda atıldığını ileri sürdü.Sözcü, 500 adet IR6 santrifüjün devreye alınmasının 10 ila 15 gün sürdüğünü kaydetti.