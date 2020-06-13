Samanyolu Haber /Gündem / Emzirme ile Corona Virüsü bulaşır mı? /13 Haziran 2020 09:50

Emzirme ile Corona Virüsü bulaşır mı?

Emziren annelerin merak ettiği sorunun yanıtı Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) geldi. WHO, Corona virüsünün anneden bebeğe emzirme yoluyla geçmediğini ve mevcut bulguların, anne sütünün yararlarının olası risklerinden fazla olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

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WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, emzirme sırasında annelerin bebeklerine Corona virüsü bulaştırma olasılığını dikkatle incelediklerini söyledi.

Tedros, ‘’Çocukların Covid-19’a yakalanma riskinin görece düşük, ancak emzirmeyle engellenen birçok hastalığa yakalanma risklerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Eldeki bulgulara göre Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyesi, anne sütünün yararlarının Covid-19 riskine göre daha ağır bastığı yönünde’’ dedi.

Tedros, Covid-19 hastası ya da şüphesi olan annelerin kendilerini iyi hissettikleri sürece bebeklerinden ayrılmayarak emzirmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Örgütün Üreme Sağlığı Araştırma Dairesi’nden Anshu Banerjee de anne sütünde canlı virüse rastlanmadığını, sadece virüs parçacıkları görüldüğünü kaydetti.

Banerjee, ‘’Anne sütünde şu ana kadar canlı virüs tespit etmedik. Yani anneden bebeğe virüsün geçme riski oluşmadı’’ diye konuştu.

Emzirme, özellikle doğumdan sonraki ilk altı ayda bebeğin ihtiyacı olan besinleri, vitamin ve mineralleri sağlıyor. Anne sütünde bulunan antikorlar, bebeğin de bağışıklık sisteminin oluşmasında, virüsler ve bakterilerle savaşmasında çok önemli. Anne sütü bebekte, lösemi, şeker hastalığı, obezite, kulak enfeksiyonları ve bağırsak sorunları ile ilgili riskleri de azaltıyor.

Bir başka araştırmaya göre emzirilen bebekler arasında, halk arasında beşik ölümü olarak bilinen ani bebek ölümü sendromu (SIDS) daha az görülüyor.
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