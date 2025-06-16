En acı babalar günü: KHK'lı baba anlattıklarıyla yürekleri dağladı!

Hakkı Alagöz, kendisi hapisteyken kızının gönderdiği mektupları da Vicdan Vakfı'nda okudu.





Gaziantep merkezli 47 ilde 9 Mayıs’ta gerçekleştirilen soruşturma, KHK’lı bir ailenin yaşadığı derin acıları gün yüzüne çıkardı.





TR724'ün haberine göre OHAL döneminde tutuklanan KHK’lı Hakkı Alagöz, eşi ve çocuklarının maruz kaldığı psikolojik ve toplumsal baskıları, adaletsizlikleri ve nihayetinde ailesini vuran trajediyi DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından kurulan Vicdan Vakfı’nda Babalar Günü’nde anlattı.





Gergerlioğlu’nun Youtube kanalından da yayınlanan programda konuşan Alagöz, 15 Temmuz’dan 45 sonra tutuklandığını, Antalya L Tipi Cezaevinde 5 yıl 3 ay hapis yattığını, bu süreçte kızının baba acısı nedeniyle uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bir gün bunalıma girip eşini yüksekten atarak ölümüne sebep olduğunu, daha sonra da kızının annesinin peşinden intihar ettiğini söyledi.





Alagöz, “Kızım Akdeniz Üniversitesi’nde okuyordu. Ben hapisten çıkmadan iki ay önce uyuşturucuya alıştığını öğrendim. Antalya’dan Ankara’ya götürmüşler. Tedavi başladı ama yoksunluk çekiyordu. Kimseyle konuşmuyordu, konuşurken sinirleniyordu, el kol hareketleri… Ve kızım ve eşim aynı gün vefat ettiler.” dedi.





Henüz eşinin ve kızının acısı dinmeyen Hakkı Alagöz, bir ay önce de Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümünde okuyan oğlunun Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığını ve halen Gaziantep L Tipi Cezaevinde tutuklu olduğunu belirtti.





HER ŞEY 15 TEMMUZ SONRASI BAŞLADI

Hakkı Alagöz, 2016 yılında gece saat 03.00’te evine yapılan polis baskınıyla başlayan zorlu süreci de anlattı. Antalya’daki evinde, kayınvalidesi, baldızı ve 17 yaşındaki kızının bulunduğu sırada, polisler ağır silahlarla arama yaptı. Kadın polis memuru olmaksızın yapılan aramada, 17 yaşındaki kızı polislerin ters kelepçe uygulamaya çalışmasına isyan ederek babasını savundu. Ancak bu olay, ailede derin psikolojik yaralar açtı. Hakkı Bey, “Kızım ‘Babam suçlu değil, melek gibi insan’ dediğinde polislerin üstüne yürümesi, eşimin ve kızımın psikolojisini altüst etti,” diye konuştu.





Alagöz, Antalya’da önce karakola, ardından Manavgat’a götürüldü. İfadesi sırasında polislerden birinin, “İsim ver, seni salayım, yoksa eşini de alırım,” tehdidinde bulunduğunu iddia etti. Alanya Cezaevi’nde 16 ay tutulduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, ancak 2018’de tekrar tutuklanarak 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2023’te denetimli serbestlikle tahliye edildi.





Ancak Alagöz ailesi bu süreçte ağır bedeller ödedi. Eşi, yaşadığı travmalar nedeniyle camları açmaz, elektronik cihazları kullanmaz hale geldi ve psikolojik tedavi gördü. Kızı, lise çağında yaşadığı baskılar ve babasının tutukluluğu nedeniyle uyuşturucu bağımlılığına sürüklendi.





Hakkı Alagöz, “Sana sarılmayı, kollarında güç bulmayı, sırtımı sana dayayıp gerisini düşünmemeyi, eski günlerimizi özledim. Herkesin babasına sarıldığı gibi sana sarılmak istiyorum. Belki de hasret kelimesinin anlamını bu kadar yoğun yaşamamalıydık.” diyen kızının mektubunu gözyaşlarıyla okudu.





Evlat Alagöz’ün mektubu yaşadığı acıyı özetliyordu:





“Hayatımda olup neler başardığımı görmenizi çok isterdim. Belki benimle gururlanırdın. Babam yine para göndereceğim sana ama arabanın biraz masrafı var. Şu an sana yetişemiyorum. Kendimi biraz toparlayayım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Hem arabayla trafiğe tek çıkabiliyorum. Sen gel çok güzel yerlere gideceğiz. Yaşadığımız ne kadar şey varsa yaşayacağız. Yaşayamadığımız ne kadar şey varsa yaşayacağız. Ben artık gözlerim sürekli yaşlı seni beklemekten çok yoruldum. Herkesin babasına sarıldığı gibi sana sarılmak istiyorum. Bakın benim de arkamda hep babam var diyebilmek istiyorum Anneme annene olan hasretin bitsin istiyorum Sen gelene kadar sağlığı bozulmasın diye hep dua ediyorum. Bunların üstüne bir yıkılış daha veya senin yıkılışını kaldıramam babam. Bu arada annem çok iyi ilaçlarını kullanıyor. Eve gelince sürekli gülümseyen ve bizimle konuşmaya çalışan biri var. Çok neşeli. Annemi uzun zamandır böyle görmemiştim Çok tatlı. O üzülünce de sanki canımdan can kopuyor. Ağladığında dayanamıyorum. Ya işte mektup yazmak bir saat okuması da iki dakika. Eski günlerimizin geriye sadece bunlar kalacak. Bir tanesini bile kaybetmeden saklayacağım. Sen benimle beraber bu mektuplarda yaşayacaksın. Herkesin eski ve güzel anılarının kalbi fotoğraflarda atarken bizim bu zarfların içinde yatacak. Onlar bakıp hatırlamak isteyecek Biz bu zarflardan geçmişimizden kaçacağız ama utandığımızdan değil. Benim çocukluğumdan senin gençliğinden aldıkları 5 seneden kaçacağız. Seni çok özledim, melek babam artık geri gel. Seni çok özledim canım babam, sana ne kadar ihtiyacım var bir bilsen, bazen o kadar çaresiz kalıyorum ki acılarımın düşüncelerimin arasında boğuluyorum.”





Ancak Alagöz ailesinin trajedisi burada bitmedi. Kızı, bağımlılığın ve stresin etkisiyle annesini yüksekten atarak öldürdü ve ardından intihar etti.





EŞ VE EVLAT ACISI ÜZERİNE YENİ ACI

Alagöz’ün oğlu da benzer bir kaderi paylaştı. Ankara Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyken, 2023’te Bosna-Hersek’e yaptığı bir gezi sonrası, Gaziantep merkezli bir soruşturma kapsamında 208 öğrenciyle birlikte gözaltına alındı.





Oğlunun şu anda 77 öğrenciyle birlikte Gaziantep L Tipi Cezaevinde tutuklu olduğunu söyleyen Alagöz, “Oğlum suçsuz. Hepsi öğrenci, okullarını bitirmeye çalışıyorlar. Kalp hastası olanlar var, ama adalet yerini bulmuyor.” diyerek isyan etti.





Alagöz’ün eşi, mektuplarında iyimser bir tavır sergilese de, yaşadığı acılarla baş etmeye çalıştı. “Sen iyisin ya, bizler de iyiyiz,” yazsa da, ailenin yaşadığı travmaların izleri silinmedi. Alagöz eşini rahmetle anarken, “O, acılarımızı bize yansıtmamaya çalıştı. Kızımın kötü yollara düşmemesi için kendini feda etti.” dedi.



