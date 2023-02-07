"En acı günlerimizde bile soymaya doyamadılar, reziller"

Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dönünce Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gideceğini açıkladı.







Borsa'daki sert hareketler sonrası Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:







“Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!”





BORSA'DA BUGÜN



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 5 düşmesiyle endekse bağlı devre kesici uygulandı. İşlemler devam ettikten sonra düşüş yüzde 7'yi buldu. İkinci kez devre kesici uygulandı. Çimento hisselerindeki yükseliş ise bugün de devam etti.