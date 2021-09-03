OHAL KHK’ları ile 130 bini aşkın kişi kamu görevinden çıkarılmış, binlerce şirket kapatılmış ya da el konulmuştu. Gazete aboneliği, sendika üyeliği, banka hesabı gibi suç olmayan sebeplerle suçlanan on binlerce insan hem iş bulamamış, hem yurt dışına çıkamamış, hem de kamu görevine bir daha giremez hale gelmişti.









Türkiye’de anayasa hukuku alanında ilk akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Serap Yazıcı, OHAL KHK’larıyla ilgili dikkat çekici bir çıkışta bulundu.Aynı zamanda Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı olan Yazıcı, “Türkiye’nin en ağır insan hakları ihlâlleri OHAL KHK’larıyla yaşandı” ifadesini kullandı.Yazıcı, “Bu kararnamelerin yol açtığı hukuka aykırılık sorunlarına seyirci kalmayacağız. Bu sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde mutlaka çözeceğiz” dedi.