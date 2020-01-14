Samanyolu Haber /Gündem / 'En akıllı uluslar' sıralaması üzdü /14 Ocak 2020 15:50

'En akıllı uluslar' sıralaması üzdü

İngiltere merkezli Vouchercloud sitesi, "dünyanın en akıllı ulusları" sıralamasını yayımladı.

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Nobel ödülü sayısı, IQ ortalaması ve okuldaki başarılar kriterlerine göre hazırlanan listede ilk beş ülke Japonya, İsviçre, Çin, ABD ve Hollanda şeklinde sıralanıyor.

turkrus.com'un aktardığına göre, Rusya Nobel ödülü sayısında dünya 8'ncisi olurken IQ ortalamasında 32'nci, okul test başarıları sıralamasında ise 6'ncı sırada yer aldı. IQ ve okul test başarıları kategorilerinin birincisi Singapur. 

Dünya üzerinde en çok Nobel ödülüne sahip ülke ise ABD. ABD vatandaşlarının kazandığı 368 Nobel'e karşı Rusyalıların kazandığı ödül sayısı 23.

Araştırmaya göre, Rusya'da okul öğrencilerinin yüzde 38,46'sı testlerde "ileri derece" not almış. Bu alanda dünya birincisi olan Singapur'da bu oran yüzde 71,37.

Haberde aktarılana göre, Türkiye hiçbir kategoride ilk 25 ülke arasında yer almıyor.
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