En az 2 hafta tam kapanma şart

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrini değerlendirdi.





"Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız." diyen Saltık, tam kapanma olmadan salgınının kontrol altına alınamayacağını belirtti.





Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelecek haftadan itibaren okulları kademeli olarak açma kararını değerlendiren Saltık, Çin'den ithal edilen Sinovac aşısının koruyuculuğunun yüzde 50,56 olduğunu söyledi.





"ÇOCUKLAR VİRÜSÜ BELİRTİSİZ GEÇİRİYOR VE TAŞIYICI OLUYORLAR"





Saltık şunları söyledi: “Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız. İki öğretmenden biri aşılı ve bağışıklı, diğeri değil. Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek."





Saltık, "Bütün öğretmenler, okul çalışanları, servis görevlileri aşılanmadı. Çocuklar da virüsü belirtisiz geçiriyor ve taşıyıcı oluyorlar. Hastalığı bulaştırmak bakımından en riskli küme kabul ediliyorlar. R0 değeri (bulaş değeri) 1’in üstünde. Birin altına inmedikçe okulları açmayı düşünmememiz gerekiyor.” dedi.





ALMANYA'DA AŞILAMAYA RAĞMEN...





Cumhuriyet'in haberine göre virüsün mutasyon geçirdiğini ve bunun aşılamayı da etkileyebileceğini belirten Saltık, “Almanya’da iki doz aşı olmalarına karşın yaşlı huzurevlerinde salgın patlak vermiş durumda. O yüzden okulların açılması için hiçbir somut şart görünmüyor." diye konuştu.





Saltık, "Buna karşın açmayı düşünüyor olmaları, ticari kaygılardan ve özel sektörü rahatlatmaktan olabilir. Ne yazık ki bir anonim şirket gibi yönetilen Türkiye’de ticari kaygılar öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.