En baba klik Saray'daymış...

“Samimi bir itirafta bulunayım; alemin salağı ben değilim!.. Üstelik benim yanımda yöremde başım belaya girdiğinde sesimi duyurabileceğim, kendimi anlatabileceğim tv lobileri de yok. İçeriye atıldığımda bile avukatıma 2 saatte ancak ulaşabiliyorum. Ancaak!.. Siz değerli okurlara ne yapıp edip bir şeyler anlatmaya, şu kılik denen şeyin –en azından- şemasını göstermeye çalışacağım” diyen Takan, şunları kaydetti:







“Başkentin görkemli sarayında, hiç kimsenin yan gözle bakamayacağı en baba kılik vardır. Buna 1 numara da diyebilirsiniz. Bu en baba kılik çok önemli saray bürokratlarından oluşur, içlerinde bakan ve bazı bakanlar da vardır. Bunların astığı astık kestiği kestiktir. Ve ağanın lafı üzerine asla ve kata laf olmaz. En tepedeki kılik mensupları birbirleri ile tam dayanışma ve uyuşma içinde hareket eder. Katı bir kasttır. Onlar onaylamadıkça ağızları ile kuş tutanlar bile aralarına giremez. Birbirlerinden habersiz asla iş yapmazlar. Birbirlerinin de ayağına basmazlar. Öyle etkili ve yetkilidirler ki, telefonu kaldırdıklarında veya birilerini huzura çağırdıklarında, “beyefendinin talimatı” demelerine gerek yoktur. Onların ağzından çıkan her kelam doğal olarak “beyefendinin talimatı” olarak kabul edilir ve gereği yerine getirilir. Bu en baba kıliğin Ankara ve İstanbul’da çok önemli bürokratları, gazetecileri, iş adamları ve sanatçı dostları vardır. ‘Rica’ları kesinlikle ikiletilmez. Tayyip Erdoğan’dan istenebilecek en masum randevu bile onların onayı olmadan gerçekleşmez. Etraftan dolananlar veya dolaşmaya çalışanların cezası kesin olarak kesilir.”





“AKP Genel Merkezi içinde kılikler vardır. Onlarında sorun çözme kabiliyetleri fena sayılmaz. Saraydaki baba kıliği kızdırmadan iş görmeye azami dikkat ederler. Rekabeti sadece genel merkez içindeki diğer kıliklerle yaparlar. Sizde bu rekabeti burnuna pudra şekeri çeken danışman fotoğraflarında ancak görürsünüz!..”





“Bakanlıklar içinde yuvalanıp “sayın bakan” adına iş gören kılikler vardır. Yer yer saraydaki en baba kılikle kapışmaktan bile çekinmeyenlerine rastlamışımdır. “Bakan bey” güçlendikçe güçlenir, kılıçları keser. Sadece iş görmekle kalmazlar, iç siyasete de- özellikle perde arkasından- müdahil olurlar.”





“Silik sayılabilecek bakanların bakanlıklarında faaliyet gösteren kılikler ise Erdoğan’ın gözdesi bakan yardımcılarını yapışıp çalışırlar. Onlar, herkesten daha dikkatli olarak saraydaki en baba kıliğin şimşeklerini üzerine çekmemek için çok büyük özen gösterirler. Saraydaki en baba kılik ise ara sıra oralara yanda kalan elemanlarını göndererek herkesin gönlünü hoş eder.”



