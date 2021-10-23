Samanyolu Haber /Gündem / Haberi çaldılar, kaynağını yazmadılar! /23 Ekim 2021 18:10

Haberi çaldılar, kaynağını yazmadılar!

Gazeteci Adem Yavuz Arslan'ın büyük gazetecilik başarısı, Türkiye'deki basın kuruluşları tarafından görmezden gelindi. Arslan, Reza Zarrab'ı ABD'de bulup yeni hayatını haber yaptı. Bu özel haberi kendi sayfalarına taşıyan medya kuruluşları ise Arslan'ı haberin kaynağı olarak vermediler.

SHABER3.COM

17/25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun önemli ismi Reza Zarrab'ı yaşadığı ABD'de bulup, yeni hayatını haber yapan gazeteci Adem Yavuz Arslan, son dönemlerin en önemli gazetecilik başarılarından birine imza attı. Ancak Adem Yavuz Arslan'ın özel haberini, sayfalarına taşıyan kimi basın kuruluşları, haberin kaynağını göstermediler. 

Sözcü gazatesi, Arslan'ın özel haberini ilk sayfadan ve sayfanın ortasından verdi. Ancak haberde Adem Yavuz Arslan kaynak olarak gösterilmedi. Kaynak verilmemesi bir yana haberi kendisi yapmış gibi "Sözcü'nün yaptığı incelemeye göre" ifadesini kullandı. 



"HIRSIZSINIZ"

Sosyal medya üzerinden Sözcü'nün emek hırsızlığına tepki yağdı. Gazeteci Tarık Toros twitter adresinden "Sözcü, Adem Yavuz'un haberini çalmış. İçeride utanmadan sıkılmadan "Sözcü'nün yaptığı incelemeye göre" diyor. Reza'nın adının Aaron Goldsmith, at çiftliğinin Next Level olduğunu öğrenmeseniz neyi nasıl inceleyeceksiniz? Yaptığınız gazeteciliğin anca içine tükürülür. Hırsızsınız.!" diyerek tepki gösterdi. 



Kimi haber kanalları ve siteleri de haberi Sözcü'den alarak yayına verdi. Ancak onlar da büyük habercilik başarısına imza atan Adem Yavuz Arslan'ı değil, Sözcü gazetesini kaynak olarak gösterdiler. Fox TV, Oda TV, Supitnik ve Haberler.com o kuruluşlardan sadece bazılarıydı. 






"YAZIKLAR OLSUN!"

Tarık Toros bu duruma dikkat çektiği paylaşımında "İnsanlar ölüm tehditleri altında hayatlarını hiçe sayarak gazetecilik yapıyor. Fox TV, sabah "Sözcü'nün haberine göre" demiş. Bunu da gördük. Fox bilmiyor mu haberin kimin olduğunu? Bal gibi biliyor, işine gelmiyor. Haberi de bir biçimde kullanması lazım. Yazıklar olsun..!" ifadeleri ile paylaştı. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Haberi çaldılar, kaynağını yazmadılar! Sonraki Haber >>

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:21:24