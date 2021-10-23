Haberi çaldılar, kaynağını yazmadılar!

17/25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun önemli ismi Reza Zarrab'ı yaşadığı ABD'de bulup, yeni hayatını haber yapan gazeteci Adem Yavuz Arslan, son dönemlerin en önemli gazetecilik başarılarından birine imza attı. Ancak Adem Yavuz Arslan'ın özel haberini, sayfalarına taşıyan kimi basın kuruluşları, haberin kaynağını göstermediler.







Sözcü gazatesi, Arslan'ın özel haberini ilk sayfadan ve sayfanın ortasından verdi. Ancak haberde Adem Yavuz Arslan kaynak olarak gösterilmedi. Kaynak verilmemesi bir yana haberi kendisi yapmış gibi "Sözcü'nün yaptığı incelemeye göre" ifadesini kullandı.













"HIRSIZSINIZ"





Sosyal medya üzerinden Sözcü'nün emek hırsızlığına tepki yağdı. Gazeteci Tarık Toros twitter adresinden "Sözcü, Adem Yavuz'un haberini çalmış. İçeride utanmadan sıkılmadan "Sözcü'nün yaptığı incelemeye göre" diyor. Reza'nın adının Aaron Goldsmith, at çiftliğinin Next Level olduğunu öğrenmeseniz neyi nasıl inceleyeceksiniz? Yaptığınız gazeteciliğin anca içine tükürülür. Hırsızsınız.!" diyerek tepki gösterdi.













Kimi haber kanalları ve siteleri de haberi Sözcü'den alarak yayına verdi. Ancak onlar da büyük habercilik başarısına imza atan Adem Yavuz Arslan'ı değil, Sözcü gazetesini kaynak olarak gösterdiler. Fox TV, Oda TV, Supitnik ve Haberler.com o kuruluşlardan sadece bazılarıydı.

























"YAZIKLAR OLSUN!"





Tarık Toros bu duruma dikkat çektiği paylaşımında "İnsanlar ölüm tehditleri altında hayatlarını hiçe sayarak gazetecilik yapıyor. Fox TV, sabah "Sözcü'nün haberine göre" demiş. Bunu da gördük. Fox bilmiyor mu haberin kimin olduğunu? Bal gibi biliyor, işine gelmiyor. Haberi de bir biçimde kullanması lazım. Yazıklar olsun..!" ifadeleri ile paylaştı.







