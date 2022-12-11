Samanyolu Haber /Gündem / 'En beğenilen muhalefet liderleri' anketinden kim çıktı? /11 Aralık 2022 10:29

'En beğenilen muhalefet liderleri' anketinden kim çıktı?

ALF Araştırma şirketi, 'en beğenilen muhalefet liderleri' anketinin sonuçlarını paylaştı.

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Seçim tarihi yaklaştıkça anket şirketlerinden peş peşe farklı konularda anketler yapılıyor. ALF Araştırma şirketi de bu kez dikkat çeken bir anket yaptı. 

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre anket şirketi, '2022 yılını değerlendirdiğinizde en beğendiğiniz siyasi parti lideri hangisidir?' diye sordu. Anket, 26 ilde, 05-08 Aralık tarihlerinde 2 bin 160 kişiyle gerçekleştirildi. 

'En beğenilen muhalefet liderleri' anketinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önde. Kılıçdaroğlu, yüzde 29,7 oy oranıyla birinci çıktı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener yüzde 21,5'le en beğenilen ikinci muhalefet lideri oldu.
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