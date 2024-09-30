Samanyolu Haber /Gündem / En beğenilen siyasetçi anketinde şaşırtan sonuç /30 Eylül 2024 16:36

En beğenilen siyasetçi anketinde şaşırtan sonuç

Asal Araştırma, siyasilerin beğeni düzeyini açıkladı. 2 bin kişiyle gerçekleştirilen ankette zirveyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci, “Beğendiğim siyasetçi yoktur” diyenlerin oranı ise üçüncü sırada yer aldı.

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Asal Araştırma Şirketi’nin “Siyasi Gündem Araştırması” sonuçları açıklandı. 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusu yöneltildi.

0-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 19,7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Yavaş’ı yüzde 18,3 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti.

İMAMOĞLU KAÇINCI SIRADA?

“Beğendiğim siyasetçi yoktur” diyenlerin oranı ise yüzde 16,2 olarak üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 15,5 oy oranıyla dördüncü sırada bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 11 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı.
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