En beğenilen siyasetçi anketinde şaşırtan sonuç

Yavaş’ı yüzde 18,3 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti.





Asal Araştırma Şirketi’nin “Siyasi Gündem Araştırması” sonuçları açıklandı. 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusu yöneltildi.0-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 19,7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.“Beğendiğim siyasetçi yoktur” diyenlerin oranı ise yüzde 16,2 olarak üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 15,5 oy oranıyla dördüncü sırada bulunuyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 11 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı.