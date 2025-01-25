En beğenilen siyasetçiler belli oldu

Gerçek Gündem'den Fulya Açıkel'in haberine göre Asal Araştırma, 'en beğenilen siyasetçi' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Birincilik koltuğuna Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oturdu. İkinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü sırada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.



Ocak ayında 1800 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette katılımcılara, "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. Yanıtlar şöyle oldu:



Mansur Yavaş yüzde 19,5

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 17,2

Ekrem İmamoğlu yüzde 15,3

Özgür Özel yüzde 6,0

Devlet Bahçeli yüzde 3,8

Ümit Özdağ yüzde 2,6

Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,1

Müsavat Dervişoğlu yüzde 1,9

Fatih Erbakan yüzde 1,7

Ali Babacan yüzde 0,5

Diğer yüzde 4,6

Hiçbiri yüzde 18,1

Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 6,7

