Samanyolu Haber /Gündem / En beğenilen siyasi kim? Yılın son anketinden çarpıcı sonuçlar /30 Aralık 2024 17:23

En beğenilen siyasi kim? Yılın son anketinden çarpıcı sonuçlar

Metropoll Araştırma, 2024 yılının son anketinin sonuçlarını paylaştı. Aralık ayının son anketinde siyasi isimlerin beğenilme seviyeleri ölçüldü. Anket sonucuna göre, en beğenilen siyasetçiler listesinde yüzde 58,5 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı. Yavaş’ın ardından ikinci sıradaki isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu ve Yavaş arasındaki oy farkı yüzde 11 oldu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 31 Mart Yerel Seçimleri’nde siyasetin nabzını yakından ölçen araştırma şirketlerin anketlerine devam ederken, Metropoll Araştırma son anketinin sonucu paylaştı.

Siyasi isimlerin vatandaşlar arasındaki beğeni seviyesinin ölçüldüğü araştırmada, ankete katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

Aralık ayında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızların oylarının dağılımı sonrasında AKP yüzde 32,8 oy alarak listenin başında yer aldı.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

AKP yüzde 32,8

CHP yüzde 29,4

MHP yüzde 7,6

İYİ Parti yüzde 5,7

DEM Parti yüzde 10,07

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,8

Zafer Partisi yüzde 3,3

Anahtar Parti yüzde 1,6

Diğer partiler yüzde 5,1

EN BEĞENİLEN İSİM MANSUR YAVAŞ OLDU

Anket sonuçlarına göre siyasilerin beğeni düzeylerinde ise ilk iki sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yer aldı.

Siyasi isimlerin aldıkları oy oranları ise şöyle:

Mansur Yavaş yüzde: 58,5

Ekrem İmamoğlu yüzde 47,2

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,3

Devlet Bahçeli yüzde 32,1

Özgür Özel yüzde 31,0

Yavuz Ağıralioğlu yüzde 21,0

Ali Babacan yüzde 19,3

Müsavat Dervişoğlu yüzde 17,2
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