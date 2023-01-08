Samanyolu Haber /Dünya / En bulaşıcı corona virüsü varyantının belirgin belirtisi açıklandı /08 Ocak 2023 12:59

En bulaşıcı corona virüsü varyantının belirgin belirtisi açıklandı

Corona virüsü salgını mutasyona uğrayarak yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün de "En bulaşıcı varyant" olarak adlandırdığı ve Omicron'un alt türü olan XBB.1.5 ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre vaka sayısı ABD’de hızla artarken bu varyantın baskın Covid-19 türü olacağına dair de açıklamalar geldi.

“NORMAL BELİRTİLER DE GÖRÜLEBİLİR”
Öte yandan uzmanlar son dönemde hızla yayılan bu varyantın en belirgin belirtilerini de açıkladı. Omicron varyantının burun akıntısı, halsizlik ve hapşırma gibi grip benzeri belirtileri olduğunu aktaran uzmanlar yeni varyant ile ilgili de konuştu.

Omicron XBB.1.5 ile ilgili yeni araştırmaların çok az olduğunu belirten Stanford Üniversitesi’nden Dr. Julie Parsonnet, “Genel olarak insanlarda kas ağrısı, baş ağrısı ve burunda tıkanıklık görülüyor. Fakat bu hastalıkta yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı da görülebilir” dedi.

Colorado Üniversitesi’nde görevli profesör doktor Thomas Campbell da, “Daha önce görülen bazı belirtilerin yeni varyantta olmasını beklemiyoruz. XBB varyantı Omicron grubundan olduğu için koku ve tat kaybının olmamasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.


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