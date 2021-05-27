En büyük 500 listesinde zirveye oynayan gizemli şirket kimin?

İstanbul Sanayi Odası (İSO), dün ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Üretimden satış rakamına göre oluşturulan listenin ilk sırasında, uzun yıllardır olduğu gibi yine TÜPRAŞ yer aldı. Şirket, 58,6 milyar TL'lik üretimden satış, 63,6 milyar TL'lik net satış rakamına ulaştı.





Listede dikkat çeken bir detay ise, 5'inci sıradaki şirketin isminin açıklanmaması oldu. Söz konusu ‘gizemli' şirketin, 2019'da ise 9'uncu sırada yer aldığı bilgisi dosyada yer aldı.





TOPLAM 21 ŞİRKET İSMİNİ AÇIKLAMADI





İSO 500 listesinde her yıl bazı şirketler ismini gizliyor. 2019 listesinde 27 şirket ismini gizlerken, bu yıl ismini gizleyen şirket sayısı 21 oldu.





İlk 100'deki şirketlerden bu yıl sadece iki şirket ismini gizledi. Bu şirketler 5'inci ve 49'uncu sıradaki şirketler oldu.

Bu şirketlerden 49'uncu sırada olanın Ankara Sanayi Odası'na, 5'inci sıradakinin ise İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı olduğu dosyada belirtildi.





VERİLER İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ’NE İŞARET EDİYOR





Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 2019 öncesindeki beş yılda hep ilk 20'de yer alıp, 2019 ve 2020 listesinde yer almayan İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı bir firma yer alıyor. O da İstanbul Altın Rafinerisi.





Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirketin 2019 cirosu 18,2 milyar TL. 2019 yılı İSO 500 listesinde 8'inci. Şirketin cirosu (net satış rakamı) 19,8 milyar TL, 10. Şirketin ise 16,4 milyar TL. Dolayısıyla, veriler, İstanbul Altın Rafinerisi'nin 2019 yılı İSO 500 listesinde ismi gizlenen 9'uncu şirket olduğuna işaret ediyor.





2020 yılı İSO 500 listesinde 5. sıradaki şirketin, geçen yılki listede 9'uncu sıradaki şirket olduğu dosyada belirtildiği için, söz konusu şirketin İstanbul Altın Rafinerisi olması kuvvetle muhtemel.





CİROSU 20 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE





Listede 5'inci sırada yer alan ve İstanbul Altın Rafinerisi olması muhtemel şirketin 2020 yılı cirosunun, dosyadaki verilere göre 31 milyar TL ile 24 milyar TL arasında olması gerekiyor.





Sözcü gazetesinin ulaştığı İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. yetkililerinden ise haberi doğrulayan ya da yalanlayan bir yanıt gelmedi.





İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KİMİN?





1995 yılında Ömer Halaç tarafından kurulan Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, 2002 yılında İstanbul Altın Rafinerisi ile birleşti ve İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. olarak yola devam etti.





İstanbul Altın Rafinerisi, 1996 yılında Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası'nın katkılarıyla kurulmuştu.

Şirketin en büyük hissedarı Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bu şirket de İstanbul Rafineri A.Ş.'nin genel müdürü olan Özcan Halaç'a ait.





ALTIN FİYATLARINDAKİ VE ALTINA TALEPTEKİ ARTIŞLA YÜKSELDİ





Son yıllarda Türk Lirası değer kaybederken ve enflasyon yükselirken, yurt içi yerleşiklerin dövizle birlikte altın talebi de arttı.





Türkiye'de geleneksel yatırım araçlarında başı çeken altına talep özellikle 2020 yılında arttı.





Altın fiyatları 2020'de 2 bin doları aşarak rekor kırarken, TL cinsi altın fiyatları dolar/TL kurundaki artışında da etkisiyle yükseldi.





2010 yılında 362 milyon TL olan İstanbul Altın Rafinerisi'nin cirosu 2015'te 5,9 milyar TL'ye, 2019'da 18,2 milyar TL'ye yükseldi. İSO 500 verileri, 2020'de bu rakamın 24 ile 31 milyar TL arasında olduğuna işaret ediyor.





GRAM ALTIN PAZARLAMA DA YÜKSELİŞTE





Özcan Halaç'a ait olan Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 2020 yılı İSO 500 listesinde 19. sırada yer aldı. Üretimden satış rakamı 9,8 milyar TL olan şirketin cirosu (net satış) ise 13,2 milyar TL oldu.





2016'da 488 milyon TL'lik üretimden satış rakamıyla İSO 500'de 240'ıncı. Sırada olan şirket, 2017'de 1,7 milyar TL'lik rakamla 68'inci sıraya, 2020'de ise 9,8 milyar TL ile 19'unuc sıraya yükselerek büyük sıçrama kaydetti.





Dört yılda üretimden satış rakamı, yaklaşık 20'ye katlanmış oldu.





Şirketin 2020 yılı net satış rakamı ise 13,2 milyar TL oldu.