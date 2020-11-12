En büyük endeks kalbiymiş!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin müzakereleri esnasında muhalefet milletvekillerinin sorularını cevapladı.





Komisyonda muhalefet milletvekilleri, cezaevlerinin durumu, Kürtçe konuşma yasakları, hâkim ve savcıların yanlı tutumları, uzun gözaltı ile tutukluluk konularında Adalet Bakanlığı’na ağır eleştirilerde bulundu.





"BENİM İÇİN EN BÜYÜK ENDEKS KALBİMDİR"





Muhalefet, özellikle yargıya olan güvenin yok olduğunu ve bu durumun telafi edilemez sonuçlar doğuracağını ifade etti.







Muhalefetin eleştirilerini cevaplayan Gül, tartışmalı ifadeler kullandı. Uluslararası kuruluşların yargı bağımsızlığı ve yargıya güven konulu raporlarına değinen Gül, Türkiye’nin en alt sıralarda yer almasıyla ilgili, “Benim için en büyük endeks, kalbimdir. Yargıya güvenle, adalete güveni de ayırmak lazım. En iyi endeks insanın kendisi ve toplumun, bizim Türk toplumunun endeksidir." dedi.





BAKAN GÜL, ABD BAROLAR BİRLİĞİ'Nİ HEDEF ALDI





Gül, "Bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ni kim hazırlıyor?" sorusunu yönelttikten sonra şu cevabı verdi: "ABD Barolar Birliği hazırlıyor. Söz konusu endeks, uzman görüşleri, anketlere dayanıyor. Görüşleri kimlerden aldığı belli değil. İsimler, uzmanların isimleri, hangi bilimsel metot uygulandığı belli değil.” dedi.







Kürtçenin TBMM tutanaklarına "x dili" olarak geçmesine ve Halkların Demokratik Partisi'nin kazandığı büyükşehir ve ilçe belediyelerine idari kararlarla tayin edilen kayyımlar tarafından Kürtçe tabelaları şehirlerden toplatmasına değinmeyen Gül, Kürtçenin yasaklanmasını AKP’nin engellediğini iddia etti.

