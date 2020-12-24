Samanyolu Haber /Spor / En büyük hayali neydi? /24 Aralık 2020 10:38

En büyük hayali neydi?

İngiltere'de top koşturan Mesut Özil, "Birlikte oynamayı hayal ettiğin futbolcu kimdi?" sorusuna esprili şekilde, "Zinedine Zidane... Ancak ikimiz de 10 numara pozisyonunda olduğumuz için birlikte oynamak zor olabilirdi." cevabını verdi.

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İngilter'de Premier Lig futbol takımlarından Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, sosyal medyada takipçilerinin sorularını cevaplandırdı. 

Çocukken Almanya'da Bundes Liga takımlarındah Schalke 04'ü tuttuğunu söyleyen Mesut Özil, Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen ile birlikte oynamayı hayal ettiğini belirtti.

Mesut Özil "Birlikte oynamayı hayal ettiğin futbolcu kimdi?" sorusuna esprili şekilde, "Zinedine Zidane... Ancak ikimiz de 10 numara pozisyonunda olduğumuz için birlikte oynamak zor olabilirdi." cevabını verdi. 

HANGİ ŞEHİRLERİ SEVİYOR?

Özil "Dennis Bergkamp, Robert Pires, Rıdvan Dilmen ve Gigi Buffon ile de birlikte oynamak isterdim. Hepsi dışarıda da muhteşem insanlar." diye ekledi.

Özil, "Küçükken hangi takımı tutuyordunuz?" sorusunu ise "Schalke 04" şeklinde yanıtlarken, favori şehirlerini ise Londra, İstanbul ve Gelsenkirchen olarak açıkladı.

Yıldız futbolcu, "Arsenal'de mutlu musun?" sorusu üzerine, "Sadece benim için değil, kulüpteki herkes için çok zor zamanlar. Durum, herkes için hayal kırıklığı. Tabii ki takıma yardım etmeyi umuyorum, fakat imkân bulamadım. Olumlu bakalım. İleride iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.
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