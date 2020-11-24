Samanyolu Haber /Sağlık / En büyük Korona deneyi /24 Kasım 2020 13:08

En büyük Korona deneyi

Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan 60 saatlik modellemede yeni tip Koronavirüs'te 1 trilyon etkileşim değerlendirilerek 70 milyar molekül test edildi.

SHABER3.COM

Avrupa'da bir araştırma konsorsiyumu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) üzerinde şu ana kadar yapılmış en büyük süper hesaplama deneyini gerçekleştirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan 60 saatlik modellemede 1 trilyon etkileşim değerlendirilerek 70 milyar molekül test edildi.

Exscalate4Cov platformu tarafından yönetilen operasyonda İtalya’nın Cineca bilgi işlem konsorsiyumu ve enerji devi ENI'nin süper bilgisayarlarından yararlanıldı.

"500 KAT DAHA HIZLI"

Euronews'in haberine göre, proje yöneticilerinden İtalyan bilim insanı Andrea Beccari, “Saniyede 5 milyon simüle molekül hedefine ulaştık. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde haziranda gerçekleştirilen benzer çalışmadan 300 kat daha büyük ve 500 kat daha hızlı." ifadelerini kullandı.

İtalya, İspanya ve Almanya'da bulunan süper bilgi işlem merkezini koordine eden platform, modellemeyi 81 petaflopta çalışan süper bilgisayarlarla yaptı. 

1 petaflop saniyede bir trilyon hesaplama kapasitesi anlamına geliyor.

Projenin ilk aşaması, araştırmacıların aynı zamanda Covid-19 semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini umduğu jenerik bir osteoporoz ilacının tespit edilmesi ile son buldu.

PROJEYİ AB KOMİSYONU DESTEKLİYOR

Avrupa Komisyonu geçen mart ayında Koronavirüs için tedavi bulmaya yardımcı olmak amacıyla yüksek performanslı bilişim alanına destek vermişti. 

Bologna, Barselona ve Jülich'te bulunan üç süper bilgi işlem merkezi, bir ilaç şirketi ve birkaç büyük biyolojik ve biyokimyasal araştırma enstitüsü Exscalate4CoV projesine katıldı. 

Komisyon araştırmalar için 3 milyon euro değerinde fon ayrıldığını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber En büyük Korona deneyi Sonraki Haber >>

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:40