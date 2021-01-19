Samanyolu Haber /Teknoloji / En büyük pazarı Hindistan'dan WhatsApp'a 'sözleşme' muhtırası /19 Ocak 2021 16:12

En büyük pazarı Hindistan'dan WhatsApp'a 'sözleşme' muhtırası

Facebook'a bağlı WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımıyla ilgili değişiklikleri kullanıcıların adeta sürü halinde başka mesajlaşma platformlarına göç etmesine yol açarken, Hindistan hükümeti e-posta göndererek değişikliklerin geri çekilmesini talep etti.

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Hindistan Teknoloji Bakanlığı'nın 18 Ocak 2021 tarihinde WhatsApp Başkanı Will Cathcart'a e-posta gönderdiği açıklandı 

'Yurttaşların tercihi ve özerkliğini olumsuz etkiliyor'
Teknoloji Bakanlığı, en büyük pazarı Hindistan olan WhatsApp'ın Başkanı Cathcart'a "Sunulan değişiklikler Hindistan yurttaşlarının tercihi ve özerkliğine olumsuz etkileri bakımından ciddi endişeler yaratmaktadır. Dolayısıyla sizi sunulan değişiklikleri geri çekme çağrısında bulunuyoruz" diye hitap etti. 

'Avrupalılara kıyasla Hindistanlılara ayrımcı muamele'
E-postada şu vurgular yapıldı:

"Hindistanlı kullanıcılara Facebook şirketleriyle veri paylaşımından vazgeçme seçeneğinin verilmemiş olması ve Avrupalı kullanıcılara kıyasla daha az seçenek sunulması büyük endişe kaynağıdır."

"Avrupalılara kıyasla Hindistanlı kullanıcılara yönelik bu farklı ve ayrımcı muamele, ciddi eleştiri çekiyor ve WhatsApp'ın kullanıcı tabanının önemli bir bölümünü oluşturan Hindistan yurttaşlarının haklarına ve çıkarlarına saygısızlık ederek ihanet ediyor."

Bakanlıktan WhatsApp'a 14 soru
Bakanlık, WhatsApp'tan topladığı kullanıcı verilerinin kategorileri, kullanım ve sınır ötesi veri akışlarına göre müşterilerin profilini oluşturup oluşturmadığı gibi konularda 14 soruya yanıt vermesini talep etti.

Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle Hindistan mahkemelerinde aleyhinde iki dava açılmış bulunan WhatsApp, değişikliğin kullanıcıların dostlarıyla, aileleriyle ve grup içi mesajlaşmalarını etkilemeyeceğini savunuyor. Ancak tepkiler üzerine geçen hafta yeni gizlilik politikasına uygulamaya başlama tarihini şubattan mayısa çektiğini açıklamak zorunda kaldı.

Talep, işlerini genişletmek için Hindistan'a çok güvenen WhatsApp'ın sahibi ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook için yeni bir başağrısı yarattı.

WhatsApp aracılığıyla dijital ödeme kullanmaya çekmek için dev yatırım
Kaliforniya merkezli Facebook, geçen yıl Hintli şirketler topluluğu Reliance'ın dijital birimine 5.7 milyar dolar yatırım yaptı. Bunun büyük kısmı, on milyonlarca geleneksel dükkan sahibini WhatsApp aracılığıyla dijital ödemeleri kullanmaya  cezbetmeye yönelikti.

400 milyon kullanıcıyı kaybetmek, ağır darbe olur

Hindistan'da 400 milyon kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın, ortaklar aracılığıyla sağlık sigortası satmak dahil Hindistan'ın büyüyen dijital ödeme alanı için büyük planları var.

4 Ocak'ta WhatsApp'ın sınırlı kullanıcı verilerini Facebook ve gruba bağlı firmalarla paylaşabileceğini söylemesinden sonra birden bire çok sayıda kullanıcı tarafından indirilmeye başlayan Signal ve Telegram gibi rakiplere Hindistanlıları kaybetmek, bu beklentilere ağır darbe indirir.
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