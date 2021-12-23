Samanyolu Haber /Gündem / En çok Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri döviz aldı /23 Aralık 2021 18:02

En çok Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri döviz aldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu raporlarına göre AKP'nin kalesi olarak gösterilen bazı İç Anadolu şehirlerinde vatandaşların döviz zengini olduğu ortaya çıktı.

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İktidar vatandaşın elindeki dövizi çıkartması için program üstüne program açıklıyor. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşın tasarruflarının yüzde 71’i hala döviz mevduat hesaplarında bulunuyor.

BDDK raporlarına göre en çok döviz birikimi olan kentlerin ise İç Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaştığı görülüyor. Bu şehirlerin neredeyse tamamının AKP’nin en çok oy aldığı kentler olması ise dikkat çekiyor.

AKSARAY İLK SIRADA

Sözcü’nün aktardığına göre Aksaray, toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde yüzde 70.2 pay alan döviz birikimiyle dolarizasyonda ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Kütahya izledi.

YÜZDE 50’Yİ GEÇİYOR

Yabancı para tasarruflarının toplam tasarruflara oranı Nevşehir’de yüzde 67.7, Yozgat’ta yüzde 67.5, Kayseri’de yüzde 64.8, Kütahya’da yüzde 62.6, Kırşehir’de ise yüzde 61.9’a ulaşıyor. BDDK verilerine göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye’nin 40 ilinde tasarruflardaki dolarizasyon oranı yüzde 50’yi geçiyor.

162 MİLYAR DÖVİZDE

BDDK günlük bülten verilerine göre, 17 Aralık 2021 itibarıyla gerçek kişilerin yani vatandaşın tasarruflarının yüzde 71’i döviz mevduat hesaplarında bulunuyor. Vatandaşın bankalardaki toplam mevduatının 162 milyar dolarlık kısmı döviz olarak tutuluyor. Bankalardaki toplam yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı ise aynı tarihte yüzde 64’ü aşarken, vadeli TL mevduatın payı yüzde 26’nın altına düştü.

2011’DE DİPTEYDİ

Mevduatlardaki yabancı para oranı 2003’te yüzde 56.2 ile zirveye çıkmış, ardından ülkeye döviz girişiyle birlikte, TL’ye güvenin artmasıyla bu oran 2011’de yüzde 27.6 ile en düşük seviyesini görmüştü.
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