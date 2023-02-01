Samanyolu Haber /Gündem / En çok arananlar listesindeki bir suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı /01 Şubat 2023 12:16

En çok arananlar listesindeki bir suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı

Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Masood Zakaria, Bodrum’da İstanbul polisi tarafından yakalandı.

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Türkiye uluslararası suç örgütlerinin adeta merkezi haline geldi. Son yıllarda uluslararası çapta aranan suç örgütü liderleri Türkiye'de ortaya çıkıyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Avustralya polisi tarafından en çok arananlar listesinde yer alan, suç örgütü lideri Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı öğrenildi. Zakaria’nın, tutuklama kararının ardından Malezya’ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtığı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye’ye ulaştığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria’nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığına başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri öğrenildi.
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