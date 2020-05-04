En çok hangi uygulama indirildi?

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sosyal medya ile alakalı basına 137 bin 258 haber yansıdığı tespit edildi.







Yerel ve ulusal olmak üzere tüm yayın gruplarında sosyal medya ile alakalı yansıma çıkarken, Pubg oyununun geçen yıl 689 haber ile gündemde yer aldığı kaydedildi.





E-spor faaliyetlerinin ise en çok haber yansıması bulan başlıklara arasında yer aldığı görüldü.





İLK SIRADA WHATSAPP VAR





"We Are Social" verilerine göre 2019 yılında en çok indirilen uygulama WhatsApp oldu. Popüler konuşma uygulaması WhatsApp Messenger'ı Facebook ve Facebook Messenger takip etti.





İlk 10’da yer alan diğer uygulamalar ise Wechat, Instagram, Tiktok, Alipay, QQ, Taobao ve Baidu oldu.







En çok indirilen mobil oyunlara bakıldığında ilk sırayı Pubg’nin aldığı gözlendi.





İkinci sırada ise uzun süredir var olan Candycrush Saga yer alırken, üçüncü sıraya Honour Of Kings’in yerleştiği belirlendi.