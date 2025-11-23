En çok işçi aranan meslekler belli oldu: Zirvede hangi meslek var?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2025 Ekim ayına ilişkin işgücü verilerini açıkladı. Kurumun raporuna göre, sadece Ekim ayında 133 bin 522 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Yerleştirmelerin yüzde 60’ını erkek, yüzde 40’ını kadın çalışanlar oluşturdu.





Ocak-Ekim 2025 döneminde ise toplam 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi. Sektörel bazda değerlendirildiğinde, en fazla işe yerleştirme imalat sanayi sektöründe gerçekleşti.





Aynı dönemde İŞKUR’a bildirilen açık iş sayısı da dikkat çekici. Ekim ayında işverenlerden alınan açık iş ilanı sayısı 212 bin 693 olarak kaydedilirken, Ocak-Ekim döneminde toplam açık iş sayısı 2 milyon 101 bin 49 oldu. Açık iş ilanlarının yüzde 98,7’si özel sektörden geldi. Sektörler arasında en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe (740 bin 672 ilan) yoğunlaştı.





EN ÇOK AÇIK İŞ BULUNAN 10 MESLEK BELLİ OLDU

Meslekler bazında ise en çok işçi aranan alanlar değişmedi. 2025’te hem işe yerleştirme hem de açık iş ilanlarında öne çıkan meslekler şunlar oldu:





Turizm ve Otelcilik Elemanı: 78 bin 6 açık iş, 74 bin 528 yerleştirme





Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 71 bin 413 açık iş, 64 bin 570 yerleştirme





Reyon Görevlisi: 51 bin 211 açık iş, 46 bin 836 yerleştirme





Güvenlik Görevlisi: 41 bin 362 açık iş, 35 bin 76 yerleştirme





Servis Elemanı (Garson): 50 bin 173 açık iş, 33 bin 75 yerleştirme





Market Elemanı: 37 bin 24 açık iş, 31 bin 506 yerleştirme





Konfeksiyon İşçisi: 33 bin 434 açık iş, 28 bin 860 yerleştirme





Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32 bin 22 açık iş, 28 bin 460 yerleştirme





Satış Elemanı / Danışmanı: 36 bin 645 açık iş, 22 bin 823 yerleştirme





Perakende Satış Elemanı (Gıda): 21 bin 995 açık iş, 20 bin 974 yerleştirme





Rapora göre en fazla açık iş ilanı, turizm, güvenlik ve perakende sektörlerinde yoğunlaşırken, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen işe yerleştirmelerde de bu meslekler ön plana çıktı.