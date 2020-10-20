En çok kaybeden lider Erdoğan olabilir

Bloomberg'de yayımlanan Marc Champion imzalı analizde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi koruma için sıklıkla sırtını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a dayadığı belirtildi





Analizde, "Trump'ın Kongre'nin Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle müeyyide uygulaması önündeki tek engel." ifadeleri kullanıldı.







"EN ÇOK KAYBEDECEK LİDER ERDOĞAN OLABİLİR"





Analizde Erdoğan'ın şahsi bağlantıları sayesinde Trump'ı ABD askerlerini kuzey Suriye'den çekmeye ikna ettiği ifade edildi. Champion, Trump'ın bu kararı Pentagon veya IŞİD Karşıtı Koalisyon'daki diğer üyelere danışmadan aldığına dikkati çekti.





Makalenin Erdoğan ile ilgili bölümünün sonunda, "Müeyyideler uygulanmaya hazır ve Joe Biden daha önce Türkiye muhalefet figürlerine destek verilmesi için çağrı yapmışken Trump'ın görevden ayrılması durumunda en çok kaybedecek lider Erdoğan olabilir." tespiti yer aldı.





Trump'ın kaybetmesi durumunda "kaybedecekler" listesinde şu liderler öne çıktı:





1) AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

2) Kuzey Kore lideri Kim Jong-un



3) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

4) Çin Devlet Başkanı Şi Jingping

5) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

6) Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

7) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

8) Polonya lideri Andrzej Duda

9) Polonya Başbakanı Viktor Orban