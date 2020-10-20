Samanyolu Haber /Dünya / En çok kaybeden lider Erdoğan olabilir /20 Ekim 2020 12:45

En çok kaybeden lider Erdoğan olabilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli medya kuruluşu Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "kaybeden" liderler arasında yer aldığını vurguladı.

SHABER3.COM

Bloomberg'de yayımlanan Marc Champion imzalı analizde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi koruma için sıklıkla sırtını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a dayadığı belirtildi 

Analizde, "Trump'ın Kongre'nin Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle müeyyide uygulaması önündeki tek engel." ifadeleri kullanıldı.

"EN ÇOK KAYBEDECEK LİDER ERDOĞAN OLABİLİR"

Analizde Erdoğan'ın şahsi bağlantıları sayesinde Trump'ı ABD askerlerini kuzey Suriye'den çekmeye ikna ettiği ifade edildi. Champion, Trump'ın bu kararı Pentagon veya IŞİD Karşıtı Koalisyon'daki diğer üyelere danışmadan aldığına dikkati çekti. 

Makalenin Erdoğan ile ilgili bölümünün sonunda, "Müeyyideler uygulanmaya hazır ve Joe Biden daha önce Türkiye muhalefet figürlerine destek verilmesi için çağrı yapmışken Trump'ın görevden ayrılması durumunda en çok kaybedecek lider Erdoğan olabilir." tespiti yer aldı.

Trump'ın kaybetmesi durumunda "kaybedecekler" listesinde şu liderler öne çıktı: 

1) AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
2) Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
3) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
4) Çin Devlet Başkanı Şi Jingping
5) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
6) Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
7) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
8) Polonya lideri Andrzej Duda
9) Polonya Başbakanı Viktor Orban
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber En çok kaybeden lider Erdoğan olabilir Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:21