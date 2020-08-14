Samanyolu Haber /Kültür / En çok kazanan film yıldızları /14 Ağustos 2020 14:37

En çok kazanan film yıldızları

Forbes dergisi son bir yılın en çok kazanan film yıldızlarını açıkladı. Listeye göre ilk sırada Dwayne Johnson yer aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayımlanan Forbes dergisi, sinema dünyasının en çok kazanan isimlerini derlediği listeyi yayımladı.

Oyuncuların 1 Haziran 2019 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasındaki gelirlerine göre sıralandığı listenin ilk basamağında ABD’li oyuncu Dwayne Johnson yer aldı. 

BİR YILDA 87,5 MİLYON DOLAR KAZANDI

İki yıldır zirveyi kimseye kaptırmayan 48 yaşındaki Johnson bir yılda 87,5 milyon dolar kazanç sağladı.

Johnson’ın hemen akabinde Ryan Reynolds ise konumunu Netflix’e borçlu. 

Six Underground ve Red Notice filmleriyle şirketten 20 milyon dolar alan Reynolds, son 12 ayda toplam 71,5 milyon dolar gelir elde etti.

Üçüncü sırayı 58 milyon dolarla Mark Wahlberg’in aldı. 

EN FAZLA KAZANAN FİLM YILDIZLARI:

4) Ben Affleck (55 milyon dolar) 
5) Vin Diesel (54 milyon dolar)
6) Akshay Kumar (48,5 milyon dolar)
7) Lin-Manuel Miranda (45,5 milyon dolar)
8) Will Smith (44,5 milyon dolar)
9) Adam Sandler (41 milyon dolar) 
10) Jackie Chan’den (40 milyon dolar) 
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