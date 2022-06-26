Samanyolu Haber /Gündem / En çok Ruslar ve İranlılar... /26 Haziran 2022 20:31

En çok Ruslar ve İranlılar...

Açıklanan konut satış verilerine göre Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlıların konut aldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, son 5 yılda (2017-2021) Antalya'da yabancılara 41 bin 715 adet konut satıldığını belirterek, vatandaşları Antalya'da en çok gayrimenkul alan ülkelerin başında Rusya, İran ve Almanya'nın geldiğini bildirdi.

Selman Özgün, Antalya'da uluslararası gayrimenkul yatırımına dair hazırladıkları araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin gayrimenkul yatırımında İstanbul'dan sonra en çok tercih edilen ilinin Antalya olduğunu belirten Özgün, kentin, ikamet alan ve şirket kuran yabancı sayısı açısından da ülkenin önde gelen şehirlerinden olduğunu söyledi.
Özgün, Akdeniz turizm havzasının en önemli kentlerinden Antalya'nın dünyanın göz bebeği denilebilecek güzelliklere sahip olduğunu, şehrin deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarih, kültür, spor, fuar, gastronomi, kongre ve doğa turizminde de öne çıktığını kaydetti.

Antalya'dan onlarca ülkeye 100'den fazla direkt uçuş bulunduğunu, küresel ve yerel markaların yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Özgün, dünyanın birçok noktasından insanın yaşamak için Antalya'ya geldiğini söyledi.

‘İlk 10'da yer alan 8 ülke Avrupa'dan’

Selman Özgün, Antalya'nın, sahip olduğu özellikler sayesinde uluslararası gayrimenkul yatırımcıları tarafından da tercih edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2017-2021 yılları arasında ülke genelinde yabancılara 206 bin 768 adet konut satıldı. Bunun yüzde 20.2'si Antalya'da satılmış. Son 5 yılda Antalya'da 41 bin 715 adet konut satılırken, bu alanda başı 7 bin 978 ile Ruslar, 4 bin 396 ile İranlılar, 3 bin 848 ile Almanlar çekti. İlk 10'da yer alan diğer ülkeler Kazakistan, Irak, Ukrayna, İsveç, Norveç, İngiltere ve Danimarka şeklinde sıralandı. En çok konut yatırımı yapanlara baktığımızda, genellikle Avrupa vatandaşları olduğunu görüyoruz. Bu da aslında hep üzerinde durduğumuz konu... Dünyanın neresinden olursa olsun tercihimiz nitelikli yatırımcıdır."

Özgün, Azerbaycan, Ürdün, Hollanda ve ABD'den vatandaşların ön sıralarda yer aldığı listede, Finlandiya, Belarus, İrlanda, Kanada, Fransa, İsrail ve Avusturya gibi ülkelerin de dikkati çektiğini söyledi.


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