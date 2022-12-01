Samanyolu Haber /Gündem / En çok Ukrayna’yı konuşmuşlar /01 Aralık 2022 19:40

En çok Ukrayna’yı konuşmuşlar

Rusya , ABD ile yapılan görüşmelerin detaylarını açıkladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) başkanı Sergey Narışkin, CIA başkanı ile Ankara’daki görüşmesinin içeriğine ilişkin görüşmede en çok ‘Ukrayna’ kelimesinin geçtiğini söyledi.

Halbuki daha önceki açıklamalarda taraflar görüşmede Ukrayna krizin ele almadıklarını söylemişlerdi.

14 Kasım’da Ankara’da Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) başkanı Sergey Narışkin ile CIA başkanı William Burns arasında Ankara'da gerçekleştirilen müzakerelerde, nükleer güvenlik ve Ukrayna'daki son durum görüşüldü.

Narışkin, "Ukrayna" kelimesinin CIA direktörü ile yaptığı görüşme sırasında en sık kullanılan kelimelerden biri olduğuna dikkat çekti.

RIA Novosti’nin haberine göre Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Ankara’daki gizli toplantıda en sık kullanılan kelimelerin "stratejik istikrar", "nükleer güvenlik", "Ukrayna" ve "Kiev rejimi" oldu.

Ayrıca, Moskova'daki ABD Maslahatgüzarı Elizabeth Rood'un Rus ve Amerikan istihbarat servisleri arasında nükleer güvenlik konularını tartışmak için bir kanal bulunduğu bilgisini de doğruladı.

Daha önce CNN’de yayınlanan haberde Moskova'daki ABD Maslahatgüzarı Elizabeth Rood, Ankara’daki gizli görüşmede William Burns'ün "Ukrayna'daki ihtilafın çözümünü tartışmadığını" söyledi iddia edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber En çok Ukrayna’yı konuşmuşlar Sonraki Haber >>

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

'Pırlanta Kitap Okumaları'

'Pırlanta Kitap Okumaları'

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:55:38