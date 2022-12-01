En çok Ukrayna’yı konuşmuşlar

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) başkanı Sergey Narışkin, CIA başkanı ile Ankara’daki görüşmesinin içeriğine ilişkin görüşmede en çok ‘Ukrayna’ kelimesinin geçtiğini söyledi.





Halbuki daha önceki açıklamalarda taraflar görüşmede Ukrayna krizin ele almadıklarını söylemişlerdi.





14 Kasım’da Ankara’da Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) başkanı Sergey Narışkin ile CIA başkanı William Burns arasında Ankara'da gerçekleştirilen müzakerelerde, nükleer güvenlik ve Ukrayna'daki son durum görüşüldü.





Narışkin, "Ukrayna" kelimesinin CIA direktörü ile yaptığı görüşme sırasında en sık kullanılan kelimelerden biri olduğuna dikkat çekti.





RIA Novosti’nin haberine göre Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Ankara’daki gizli toplantıda en sık kullanılan kelimelerin "stratejik istikrar", "nükleer güvenlik", "Ukrayna" ve "Kiev rejimi" oldu.





Ayrıca, Moskova'daki ABD Maslahatgüzarı Elizabeth Rood'un Rus ve Amerikan istihbarat servisleri arasında nükleer güvenlik konularını tartışmak için bir kanal bulunduğu bilgisini de doğruladı.





Daha önce CNN’de yayınlanan haberde Moskova'daki ABD Maslahatgüzarı Elizabeth Rood, Ankara’daki gizli görüşmede William Burns'ün "Ukrayna'daki ihtilafın çözümünü tartışmadığını" söyledi iddia edilmişti.